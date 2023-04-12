شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو .. هل ينجح أمير كرارة فى تنفيذ وصية جده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول (طه القماش) أمير كرارة تنفيذ وصية جده الحج حسنين ضمن أحداث مسلسل سوق الكانتو المنافس فى دراما رمضان 2023، والتى تتعلق بالوصول إلى أحد الأشخاص الذى خدعه فى الماضى واستولى على ماله وأسس به تجارته، وأيضا أوصاه – كما أخبرته فاطمة- بأن يحافظ على العائلة وتماسكها.

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل سوق الكانتو أولى خطوات محاولة طه القماش تنفيذ وصية جده برد الحق لأصحابه، والوصول إلى الحج وجيه زغلول، ويصل إلى المنطقة التي يعيش بها ويخبر بعض الجالسين بأنه حفيد حسنين القماش، ويدله أحدهم على أن هناك شخصا كان يعمل مع الحج حسانين اسمه أحمد فتيحة.

ويطلب جابر من طه القماش مساعدته في عملية تهريب جديدة، وأثناء انصراف أمير كرارة يجد ضابط انجليزي يدخل عند جابر.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس فى رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.