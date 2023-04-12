هذه الطفلة أصبحت من أشهر نجمات الغناء.. والدها عسكري ووالدتها ممثلة شهيرة وأغنية لها مُنعت في مصر.. سيعرفها أقوياء الملاحظة فقط!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 02:48 صباحاً - أعادت إحدى الصفحات الفنّية على موقع التواصل “فيسبوك” نشر صورة نادرة من طفولة مطربة شهيرة، قيل أنها واحدة من أشهر نجمات الغناء في الوقت الحالي.

إنها الفنانة لطيفة التونسية التي نشرت في وقت سابق صورة من طفولتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنانة وروّاد السوشيال ميديا مع هذا الظهور النادر، مؤكدين أن ملامحها لم تتغير كثير بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة التونسية لطيفة

نشأة لطيفة وحبها للفن

ولدت في ولاية منوبة بمنطقة سيدي عمر بتونس، والدها عسكري حارب في المغرب العربي، والدتها الممثلة المعروفة عليه العرفاوي، بدأت لطيفة مهنة الغناء من الصغر فكانت الطفلة المعجزة وهى لا تتجاوز الست سنين من عمرها ، وبعد وفاة والدها بفترة قصيرة ذهبت إلى مصر للراحة والحداد، والتقت بالملحن الكبير بليغ حمدى، الذي أعجب بصوتها ونصحها بالانتقال إلى مصر من أجل المسيرة الفنية.

جذبت لطيفة بصوتها عددًا لا يحصى له من الملحنين ومنهم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، بعد ما سمعها تغنى في الإذاعة، ذهب بعد يومين لرؤيتها في الأكاديمية وصدمت عندما علمت أنه يريد رؤيتها، وقال لها الملحن الكبير جملته الشهيرة “بخري صوتك”، فهي كانت مهتمة بأغاني الطرب الكلاسيكي الطويل

لطيفة المغنية بدايتها الفنية

بدأت العمل مع الملحن عمار الشريعي والشاعر عبد الوهاب محمد، رصيدها أكثر من 25 ألبوم غنائيًا وعشرات الأغنيات المنفردة، فهي تضم مختلف الألوان الغنائية واللغات واللهجات العربية، تعاملت مع أبرز الأسماء في مجال الكلمات والألحان منهم، عبد الوهاب محمد ، نزار قباني ، بليغ حمدي ، سيد مكاوي ، محمد الموجي ، زياد الرحبانى، وغيرهم ، ومن ضمن مشوارها الفني الكبير

لطيفة المغنية بدايتها الفنية

بدأت العمل مع الملحن عمار الشريعي والشاعر عبد الوهاب محمد ، رصيدها أكثر من خمسة وعشرين ألبوم غنائيًا وعشرات الأغنيات المنفردة، فهي تضم مختلف الألوان الغنائية واللغات واللهجات العربية، تعاملت مع أبرز الأسماء في مجال الكلمات والألحان منهم، عبد الوهاب محمد، نزار قباني، بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي، زياد الرحباني، صلاح الشرنوبي، زياد الطويل، كاظم الساهر، ومن ضمن مشوارها الفني الكبير.

لطيفة في السينما

أختارها المخرج العالمي مخرج الروائع يوسف شاهين، لقيامها في فيلم سكوت هنصور ، وأيضًا قامت بالتمثيل على الشاشة الفضية لمسلسل كلمة سر، ولا يختصر عملها على العمل في أطار السينما، شاركت الفنان ريكى مارتن في مؤتمر أطفال العرب قي الأردن ، زادت دور البطولة في المسرحية الغنائية حكم الرعيان، من أخراج الفنان المبدع منصور الرحباني، قدمت تجربة الأغنية الفرنسية مع شركة يونيفرسال العالمية.

أغنية لها منعت في مصر

لعبت الصدفة أدوارا كبيرة في حياة المطربة لطيفة في بداياتها، ومثلما كانت هي السبب في دخولها إلى مجال الغناء، كانت سببا في تقديمها أغنية بعنوان “حبك هادي” كاد يقدمها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ قبل أن تغنيها هي بـ 20 عاما، ولكن يبدو أن هناك قصصا أخرى متعلقة بهذه الأغنية، حيث كشفت لطيفة أنه حينما قامت بعمل فيديو كليب للأغنية بصحبة طارق الكاشف، اعترض عليها التلفزيون المصري ومنعها لـ 6 أشهر، بعدما رأوا أن الكلمات التي تحتوي عليها الأغنية جريئة للغاية.

ورغم تدخلات كمال الطويل إلا أن الكليب ظل ممنوعا من العرض لستة أشهر، ووقتها لم يكن هناك سوى التلفزيون المصري، وأكدت لطيفة أنها كانت تتعجل عرض الكليب لأنها كانت البداية الخاصة بها ولديها رغبة في طرح الألبوم، خاصة بعد المصاريف التي أنفقوها.

لطيفة تطرح دعاء “راضيين” لـ رمضان 2023

طرحت النجمة لطيفة دعاء جديد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ويحمل الدعاء اسم “راضيين”، وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.

وقالت لطيفة في بيان صحفي: بمجرد سماع كلمات دعاء “راضيين” قررت تسجيله على الفور، فهو مناسب جدا اشهر رمضان الكريم، وبه رسالة توصي الجميع بالرضى، وكشفت أنها أول مره تتعاون مع هذا الفريق الكاتب والملحن والموزع، ولكنها سعيدة جدا بهم، وقالت: هناك مفاجأة جديدة نجهز لها وهي دعاء آخر سيتم طرحه قريبا.

أضافت لطيفة: كلمات الدعاء جذبتني وشعرت بحالة ربانيه اتمنى أن تصل لكافة المستمعين، وبرغم أنني في شهر رمضان دائما أفضل الحصول على إجازة والبقاء في رحاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الدعاء جعلني أقرر النزول لتسجيله وطرحه في الشهر الكريم.

آخر أعمال لطيفة

الجدير بالذكر أن لطيفة حصلت على لقب نجمة راديو اينرجي خلال شهر فبراير الماضي، وكانت آخر أعمالها فيديو كليب “ملحوقة” من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.

وقالت لطيفة في كلمات أغنيتها ملحوقة: كل اللي عدى من حياتي شوية وقت أوقات فرحت فيها وأوقات زعلت، أغلب الأوقات قوية، وساعات ضعفت بس اكتشفت إن اللي فات تضييع في وقت ملحوقة ولنفسي لقيت نفسي محقوقة وهقابل الأيام بشوقة وأضحك أنا على الذكريات

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