رانيا يوسف تهاجم محمد مختار بعد تصريحاته الأخيرة

علقت الفنانة رانيا يوسف، على التصريحات الأخيرة لطليقها المنتج محمد مختار، بأن لديه مستندات تثبت أنه يرسل لبناته مبلغ 15 ألف جنيه شهريًا، لمصاريفهم الخاصة.

وكتبت رانيا يوسف تعليقًا على فيديو محمد مختار، الذي تحدث فيه عن أسباب طلاقهما، وأنه مازال محافظًا على دفع مصروفات بناته، إذ قالت: يعني معاك 15 ألف، وممعاكش مستندات بفلوس المدارس اللي بتدفعها؟! الـ 15 ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع.

تفاصيل الخلاف

وكان محمد مختار قال في تصريحات تليفزيونية، خلال لقائة في برنامج حبر سري قائلا: أنا على مدى 5 سنين مردتش على رانيا يوسف ولكن الموضوع زاد، وأنا اديتها كل حاجة أعمل إيه تاني ومعايا مستندات فيها ختمي وبصمتي وحزين إني طالع أقول كدا.. وهي قالت إني مش بصرف على بناتي، لكن أنا معايا ورق رسمي ومستندات، تثبت أن اللي قالته غلط، وببعت لها شهريًا 15 ألف جنيه أكل وشرب لبناتي، وكمان 800 ألف للتعليم بس.

وتابع محمد مختار: كل اللي أتطلب مني دفعته، وبحولها الفلوس كل شهر، قبل القضايا وبعدها، وعملنا بند عند المحامي فريد الديب إننا منتكلمش عن حياتنا الشخصية، اللي أتقال عليا كتير وعمري ما فتحت بوقي.

ويأتي ذلك بعد تصريحات رانيا بأنها تصرف على بناتها، وليس والدهم، موضحة: كان بيدي 1200 جنيه وبيمن على ولاده بيها وبيدفع المبلغ دا شهريًا، وقررت ألجأ للقانون بعد ما تعبت من كتر ما بقوله أنت والد بناتي ومسئول عنهم ولازم تصرف عليهم، وأنا بصرف على بناتي حاليا وفيه فرق إني بطالب الأب أنه يعمل مسئولياته وإني مش عايزة أصرف.

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