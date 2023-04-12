شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 5.. المجلس الحسبى يصدم منى زكى مجددا والقبض على مها نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكى بذهاب حنان إلى المجلس الحسبى بصحبة شقيقتها سناء (مها نصار) من أجل عمل إجراءات نقل ابنها ياسين من مدرسته إلى مدرسة أخرى، وطلبت حنان سحب ملف ياسين إلا أن الموظفة أبلغتها الوصاية التعليمية للجد، لترد حنان وهى في حالة انهيار: "حتى التعليم في وصاية، هي الأم دي ملهاش أي لازمة خالص كلكم مخوننها أوي كدة".

تذهب حنان لتوصيل شقيقتها سناء إلى محطة القطار وتقوم بتوديعها، وتسألها سناء إذا كانت ستعود إلى منزلها مرة أخرى أم لا فتخبرها أنها لن تعود، ولم ترد المركب إلى أهل زوجها إلا بعد أن تجمع الأموال لعمل البطاقة، وبمجرد وصول سناء إلى الإسكندرية تجد زوجها إبراهيم (على الطيب) في انتظارها ويجدان صالح (دياب)، وبعد خطوات تقوم الشرطة بإلقاء القبض على سناء، بعدما قام بالإبلاغ عنها بأنها قامت بسرقة المركب برفقة شقيقتها حنان.

مسلسل تحت الوصاية يعرض يومياً من النصف الثانى من رمضان علو قناة DMC الساعة 7:45 مساء، الإعادة الساعة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.