شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 5.. دياب يتهم منى زكى بسرقة المركب ونزولها لبيع الجمبرى فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي، قيام جابر (دياب) بالإبلاغ عن حنان (منى زكى) بأنها التى سرقت المركب الخاص بشقيقه عادل، وذلك بارسال أحد صبيانه للبلاغ باسمه وبأنه شاهد على الواقعة، فى حين ينتقل المشهد إلى دمياط حيث تستقبل حنان شقيقتها سناء (مها نصار) وتأخذها إلى المركب.

تقرر حنان بمساعدة عم ربيع (رشدى الشامى) الوقوف فى مزاد بيع الجمبرى بالجملة بدلا من بيع بسعر رخيص للتجار، وبمجرد بيع أول طاولة بسعر أعلى من الذى عرضه عليهم التاجر (محمد عبد العظيم) أمس جاء الأخير لهم وأخبر الذين اشتروا منها بأن الجمبرى مزارع وليس بحر ليعد الشارى الطاولة مرة أخرى ويسترد أمواله، لتبدأ المناوشات بسبب وقوف حنان فى السوق ومنافسة تجار الجملة الكبار.

مسلسل تحت الوصاية يعرض يومياً من النصف الثانى من رمضان علو قناة DMC الساعة 7:45 مساء، الإعادة الساعة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.