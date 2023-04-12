شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 5.. منى زكى تضطر للبيع بسعر أرخص بعد تضييق كبار تجار السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، اضطرار حنان ( منى زكى) لبيع الجمبرى الذى اصطادته بسعر أرخص بسبب مناوشات المعلم سيد (محمد عبد العظيم) وتضييق الأمور عليهم، وقررت منى زكى بيع الجمبرى بـ 1200 جنيه بعدما كانت ستبيعه بـ 1900، وقامت بذلك خوفاً من ترك الجمبرى يوما آخر، كما رفضت أن تكون تحت رحمة التاجر سيد وسط سعادة من عم ربيع (رشدى الشامى) الذى أعجب بتصرف حنان.

تذهب سناء (مها نصار) إلى المدرسة لمقابلة الأستاذ زكريا (أحمد خالد صالح) الذى يوافق على عودتهم للشقة التى يمتلكها وأنه أخطأ بطردهم منها لأنه لم يكن يعلم أنهم ليس لديهم أى مكان آخر، وفى سياق آخر يحدث خلاف بين صالح (دياب) وخطيبته منى (نهى عابدين) بسبب ذهاب الأخيرة لعمل ماكياج عروسة فى منزلها وهو ما يرفضه صالح وحذر خطيبته سابقا من فعل ذلك.

مسلسل تحت الوصاية يعرض يومياً من النصف الثانى من رمضان علو قناة DMC الساعة 7:45 مساء، الإعادة الساعة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.