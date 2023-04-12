شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20.. سامر ضرغام يذبح حبيبته أمام أهالى تل شبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 20 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث طارد سامر ضرغام حبيبته سلمى عندما كانت ذاهبة للدرس، ولكنها صدته وصفعته بالقلم أمام الجميع، مما دفعه لضربها بالسكينة وسط ذهول وذعر الأهالى التى تحفظت عليه حتى تأتى الشرطة وتقبض عليه، وقام الجميع بتصويره فيديو لإثبات القضية عليه.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولى سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.