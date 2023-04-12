شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز يحتفل بنجاح الكتيبة 101 ورسالة الإمام فى تليفزيون الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم وليد فواز ضيفا على تليفزيون السابع مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، إعداد الزميل مصطفى القصبي، وتحدث من خلال اللقاء عن نجاح مسلسل "الكتيبة 101" والذى تصدر التريند منذ بداية عرض حلقاته بجانب مسلسل رسالة الإمام، وقال إن رسالة الإمام مسلسل تاريخي، حيث تناول أكثر من خط درامي، فسلط العمل الضوء على الحياة الاجتماعية في مصر أيام الإمام الشافعي، كما تحدث عن دوره الناجح في مسلسل "الكتيبة 101" وإتقانه اللهجة السيناوية، وتحدث عن الإمكانيات الضخمة التي وفرتها الشركة المتحدة للعمل الذى خرج بصورة مشرفة.













































































مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.