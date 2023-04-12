شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 5.. منى زكى طلبت من حماها التنازل عن وصاية أبنائها قبل هروبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي باسترجاع أحداث سابقة قبل هروب حنان إلى دمياط، لتوضيح الظروف التى اضطرت حنان للهروب، حيث تذهب إلى منزل والد زوجها (جميل برسوم) وتطلب منه التنازل عن وصاية أبنائها حتى تكون ملتزمة التزاما كاملا معهم خاصة وهى أدرى بحياتهما واحتياجاتهما.

جميل برسوم يرفض فكرة التنازل عن الوصاية وأنه معها ومع حفيديه ياسين وفرح، إلا أن حنان تعترض عن طريقة الصرف على الأبناء، حيث أوقف العديد من الأنشطة الخاصة بالأولاد من أجل توفير المصروفات، وحتى عندما طلبت منه دفع إيجار المنزل الذى تقيم فيه، يرفض كذلك ويعرض عليها أن تأتى للإقامة معه فى المنزل ولكنها تؤكد له أن الأمر صعب، ويصر على أنه يفعل ذلك من أجل الحفاظ على الأموال التى تركها عادل قبل الوفاة.

مسلسل تحت الوصاية يعرض يومياً من النصف الثانى من رمضان علو قناة DMC الساعة 7:45 مساء، الإعادة الساعة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.