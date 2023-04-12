شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال لـ"القاهرة الإخبارية": ردود الفعل على مسلسل علاقة مشروعة كبيرة ورائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ياسر جلال، إن سر حماسه لسيناريو مسلسل علاقة مشروعة هو الموضوع المختلف الذي يناقشه، والذي لم يسبق له تقديمه، متابعا :"هو لون درامي غير منتشر، ولأنني أحرص أيضًا على البحث عن الاختلاف، فهو ما يمنح الفنان عمرًا أطول، كما تشرفت بالعمل تحت قيادة المخرج الكبير خالد مرعي، إذ كنت أريد العمل معه منذ فترة طويلة، فهو مخرج كبير لديه خبرة ويملك أدواته ومتمكن جدًا منها ولديه حركة كاميرا مختلفة ويفهم جيدًا في أداء الممثل وضبط إيقاع العمل الفني، بالإضافة إلى أنه على مستوى رفيع من الأخلاق، ويحسن اختيار فريق العمل المتعاون معه، ومنهم مدير التصوير أحمد يوسف ومصممة الملابس نهال المصري، ومن خلالها وبتوجيهات المخرج قدّمنا الشكل الخارجي للشخصية".

وأضاف الفنان ياسر جلال، خلال حواره مع القاهرة الإخبارية، أن المسلسل به روح تعاون بين جميع فريق العمل المكون من الكاتبة سماح الحريري والمخرج خالد مرعي ومدير التصوير أحمد يوسف، والجهة المنتجة، وبالتأكيد نجوم العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال وغيرهم.

ولفت ياسر جلال، إلى أن ردود الفعل على مسلسل علاقة مشروعة كانت كبيرة ورائعة، وما لمسته يتطابق مع ما أؤمن به، إذ أرى أن الفنان يجب أن يكون حريصًا حينما يقدم عملًا فنيًا، وأن يرى الجمهور نفسه فيه أو يجد شيئًا يخصه، وهذا مهم لأننا نلقي الضوء على الظواهر السلبية، التي تحدث مثل الزواج العرفي وآثاره والعنف ضد المرأة، وأعتقد أن المسلسل ألقى الضوء على كل هذا بجانب القضية الرئيسية وهي الزواج الثاني.