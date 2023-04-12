منة عرفه تبهر المتابعين برشاقتها في أحدث ظهور لها.. تغيرت 180 درجة والجمهور: مين دي!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 12:51 صباحاً - شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها.

تألقت منه بفستان أنيق من اللون الأسود كشف عن جمالها واناقتها، وكان لافت فقدانها الوزن وتمتعها برشاقة ملحوظة.

تفاعل جمهور منة مع اطلالتها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها خاصة وانها نسقت المكياج وستايل الشعر بطريقة أنيقة وعصرية.

يُذكر أن منة عرفة التقطت تلك الصور خلال رحلتها الأخيرة بالأردن، حيث تتواجدت لتصوير فيلم رحلة الدم الذي تشارك في بطولته وتستعد لعرضه قريبا، الفيلم بطولة محمد سليمان وصبري عبد المنعم وايفا وناردين حبيب ومينا محسن فايز ومجدى يشوع و وائل محمد الشبكشى أنه.

طلاق منة عرفة

هذا وقد أعلنت منة عرفة، عن طلاقها رسميًا من محمود المهدي، وذلك في ثالث إعلان لهما حول انفصالهما خلال عام واحد من زواجهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”.

ورغم التصريحات التي أطلقها طليقها حول خيانتها له واستيلائها على أساس منزل الزوجية وأن والدتها سبب انفصالها، إلا أن منة التزمت الصمت ولم ترد عليه.

تصريحات طليق منة عرفة

في وقت سابق كان قد تحدث الفنان محمود المهدي، عن إمكانية زواجه من الوسط الفني من جديد، بعد انفصاله عن الفنانة منة عرفة، لافتًا إلى أن الأمر لم يعد متاح نهائيًا وأنه يرفض الزواج من الفنانين بعد انفصاله عن منة.

وقال محمود المهدي مؤكدًا : “لا يُمكن أبدًا أرتبط بحد من الوسط الفني تاني، استحالة لأني راجل غيور بزيادة، هيبقى صعب معايا، وفي أسباب كتيرة غير الغيرة سبب في انفصالي عن منة”.

وأضاف: منة لسه صغيرة وفي حاجات كتيرة متفهمهاش، وهي من وهي صغيرة في الوسط ده، وهي حابه الموضوع ده جدًا وأهلها مساعدينها جدًا ومشجعينها في الموضوع ده، ففي تعارضت في طريقنا مع بعض فأنا كنت هقف في طريقها.

منة عرفة مذيعة على قناة “هي”

وعلى صعيد آخر، أعلنت قناة “هي” انضمام الفنانة منة عرفة لتقديم برنامج جديد، والمقرر عرض البرنامج شهر فبراير الجاري

قناة “هي” تهتم بشؤون المرأة المصرية والعربية في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها.

وأعلنت القناة أنها وقّعت مع عدد من ألمع النجوم والتي سيعلن عنها قريبًا. وتستعد قناة “هي” للانطلاق خلال الأيام المقبلة، كما شددت إدارة القناة على حرصها الشديد، لتقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة المصرية من كل الجوانب.

السباق الرمضاني 2023

وتشارك الفنانة منة عرفة خلال الفترة الحالية في مسلسل الجديد “أم البنات“، مع الفنانة سهير رمزي والذي يعرض في موسم رمضان 2023، إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الفن الأخرين.

وتجسد منة عرفة خلال المسلسل شخصية “عبير” ،وهي طالبة في الجامعة، وعبرت “منة” عن سعادتها بتقديم ذلك الدور قائلة: “تعتبر أهدى وأرق شخصية عملتها في حياتي، مبسوطة بفريق العمل كله، ديانا هشام، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت أول مرة أشتغل معاها.

آخر أعمال منة عرفة

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة عرفه مسلسل شارع 9، وشاركها البطولة عدد كبير من النجوم ومنهم رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الإتربي، تأليف دكتور حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

تدور أحداث المسلسل اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف انها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.

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