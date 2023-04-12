بسبب تفوقه عليه.. عادل إمام منع هذا الفنان الشهير عام كامل من التمثيل والجمهور مصدوم من هويته: “ليه كده يا زعيم؟”

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 12:51 صباحاً - أثار المخرج جمال عبد الحميد ضجة واسعة -في وقتٍ سابق- بتصريحاته الأخيرة عن رياض الخولي وعادل إمام، حيث قال: «رياض الخولي عمل فيلم اسمه طيور الظلام وشارك في بطولته مع عادل إمام».

جمال عبد الحميد عن رياض الخولي وعادل إمام

وأضاف المخرج جمال عبد الحميد خلال ندوته بمعرض الكتاب قائلًا: «رياض الخولي كان هايل أكتر من عادل إمام اللي رفض إن رياض يشتغل في أي عمل بعد طيور الظلام».

وتابع: «بقى يقول ميشتغلش وقعد رياض في البيت سنة كاملة.. ورياض الخولي من الممثلين العظام جدًا، وأنا إديته بطولة في مسلسل جسر الخطر، وكنت عايز أستعين بيه في مسلسل زيزينيا».

عادل إمام ورياض الخولي في طيور الظلام – 1995

تصريحات رياض الخولي عن عادل إمام

من جانبه، علق الفنان رياض الخولي على تعاونه مع الزعيم عادل إمام وعائلته، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، قائلًا: «قدر لي العمل مع عادل إمام الوالد وابنه محمد إمام، وابنه رامي في صاحب السعادة، وهم ناس ملتزمون ومحترمون إلى أقصى درجة».

عادل إمام ورياض الخولي في طيور الظلام – 1995

واستكمل الفنان رياض الخولي كلامه: «محمد إمام فنان موهوب وسعدت بالعمل معه في هوجان لكنني لم أكن سعيدًا بالعمل في فيلم طيور الظلام لأن الدور كان باللغة العربية واللحية ومع عادل إمام».

عادل إمام ورياض الخولي في طيور الظلام – 1995

وقال أيضًا: «قولت دي هتبقى بداية ونهاية، معقولة هبدأ سينما بالشكل ده!، وبعدها قلت لوالدتى فقالت لي، توكل على الله، دى هتبقى فاتحة خير.. أنا كنت كاشش من عادل إمام لكنه أزال هذه الرهبة واستقبلني استقبالًا رائعًا، وفي أول مشهد، قلبي كان فيه 7 آلاف دقة في الدقيقة، لكن عادل إمام جعلني أتجاوز الأمر، وكانت تجربة رائعة».

وأشار الفنان رياض الخولي إلى أن الزعيم عادل إمام شجعه وأزال الرهبة والخوف الذي كان في قلبه، موضحًا أنه غاب عن العرض الخاص للعمل نتيجة سفره، وعندما عاد إلى مصر ذهب لـ عادل أمام وقام الزعيم بعمل احتفالية خاصة له بعد نجاح الفيلم وبكى من حسن الاستقبال.

فيلم طيور الظلام

يُشار إلى أن فيلم طيور الظلام إنتاج 1995م كان من بطولة عادل إمام، رياض الخولي، يسرا، جميل راتب، نهال عنبر، أحمد راتب، عزت أبو عوف، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، وآخرين والعمل من تأليف وحيد حامد، والإخراج لـ شريف عرفة.

ما لا تعرفه عن رياض الخولي

رياض الخولي هو ممثل مصري من مواليد 29 يناير 1953 وقد ولد في المنوفية . بدأ رياض الخولي مشواره الفني عام 1967 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وتولى رئاسة المسرح الكوميدي ست سنوات .

قدم الخولي العديد من الأعمال الفنية إلى التلفزيون المصري، فقد شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، والأفلام الشهيرة والمسرحيات، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية التي اشتهرت بشدة في الوطن العربي وفي مصر بسبب الأدوار المفضلة التي كان يقدمها، وكان حريص على تقديم الأدوار الصعيدية لأنه أتقن هذه اللهجة، وملامحه التي ساعدته على تقديم هذا اللون من الفن، وحازت الأعمال الصعيدية التي قدمها على إعجاب الكثير من الفنانين والجمهور.

زوجة الفنان رياض الخولي

في إحدى البرامج التلفزيونية تكلم الفنان رياض الخولي عن زوجته وأضاف أنها فنانة معتزلة شاركت في مسرحية المتزوجون وهي الفنانة راوية السعيد التي قامت بدور زوجة الفنان جورج سيدهم في المسرحية، وكانت هذه أول مرة يكشف فيها الفنان رياض الخولي عن هوية زوجته، وأضاف الفنان رياض الخولي أن زوجته كانت تحب المسرح كثيراً وتتابع أعماله الفنية دائماً، نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، وظل معها حتى أنجب خمسة أبناء، انشغل في تربيتهم كثيراً فهو يحب الأطفال بشدة، ويحب دائماً متابعتهم و ملاحظة تصرفاتهم أثناء اللعب واللهو، ولكن لم يشغل الفنان رياض الخولي عن الفن أي شيء، فكان دائماً حريص على تقديم كل ما هو جديد إلى الساحة الفنية.

رياض الخولي في رمضان 2023

ويخوض رياض الخولي دراما رمضان 2023 بمسلسل “بابا المجال” من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنان مصطفى شعبان.

مسلسل بابا المجال من بطولة مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وياسمين رئيس، وأحمد كشك، المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني.

أحداث مسلسل بابا المجال

مازال مسلسل بابا المجال يحتل المراكز الأولى في السباق الدرامي الرمضاني، من خلال نسب المشاهدة والمتابعة من قبل المشاهد العربي، حيث كان يحتل المركز الثاني في الفترة الماضية ومع المزيد من الأحداث المثيرة التي تشوق الجماهير لمتابعتها، احتل المركز الأول.

مواعيد عرض مسلسل بابا المجال

مسلسل بابا المجال يعرض على قناة النهار وقناة النهار دراما في مواعيد عرض متعددة للحلقة الأساسية والإعادة، حيث يعرض في الساعة 10 مساءا على قناة النهار وستكون الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا، أما الإعادة الثانية الساعة 9 صباحًا.

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