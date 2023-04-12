كسحت سما المصري .. الصاروخ ديمي روز تكشف المحظور بالبكيني ابو فتله ومتابع: احلي من صافيناز

الرياض - روايدا بن عباس - اشعلت عارضه الازياء اللبنانيه الفنانه ديمي روز وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بنشر صوره لها هي الاقوى وممنوع داخل الوطن العربي بالبكيني الابيض المقطع وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفه النوم جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول واثار الضجه كبيره على داخل الوسط الفني بعد نشر هذه الصور بساعات تابع التفاصيل..

تصدرت عارضه الازياء اللبنانيه ديمي روز وسائل التواصل الاجتماعي وترند تويتر خلال ساعات ماضيه بعد قيامها بفعل شيء جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والقيام بوصله رقص هي الاقوي

قامت باظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا حصد فيديو لها على عدد كبير من المشاهدات بعض نشره بساعات شاهد الفديو بالكامل قبل الحذف