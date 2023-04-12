شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 20.. جابر يقتل رعد ويدخل فى صدام مع أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقتحم العترة (محمود غريب) غرفة سحر (مها نصار) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20 على الرغم من وجود زوجها ولكنه غايب عن الوعي بسبب المخدرات، وتقوم سحر بطرده من المنزل وسط صدمتها وغضبها، كما تحاول مهرة (ياسمين عبدالعزيز) البحث عن شقيقها طارق (أحمد غزي) بعد تركه للمنزل، وتعلم من خلال شقيقتها وعصام أنه في منزلهم القديم بشبرا فتذهب برفقتهم لرؤياه.

بعد الصراعات والمطاردات التي يعاني منها جابر (أحمد العوضي) خلال الحلقة وقيامه بالسيطرة على الوضع، قام باختطاف رعد وربطه والذهاب به إلى أنور (أحمد بدير) الذي يغضب بشدة من تصرفه من دماغه، ويأمره بتركه لأنه لا يعلم من هذا، ولكن جابر لا يسمع كلامه ويقوم بقتل رعد، والذهاب لتنتهى أحداث الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار على ذلك.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.