شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 20.. مهرة تفقد جنينها فى الشهر الأول بعد وقوعها على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جابر (أحمد العوضي) عمله في تهريب السلاح وسط مطاردات كثيرة يتعرض لها، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20، ومن هؤلاء الرجال رعد (سعد مختار) الذي يحاول جابر مواجهته هو ورجاله للتخلص من مطاردته، ولكن يدخل فى مشاكل أكبر وهجوم بالنار، ويحاول السيطرة على الموقف.

تعلم مهرة (ياسمين عبد العزيز) بحملها من زيدان ولكن تفقد جنينها في الشهر الأول بعد وقوعها على الأرض أثناء خناقتها مع طارق (أحمد غزي)، ويواجهها زيدان بعدم رغبتها في الحمل منه، لتخبره أنها خائفة على طفلها يحدث له ما حدث لحسن، وأنها غير مطمئنة بعد زواجه منها بعد يمنى (هدى الإتربي).





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.