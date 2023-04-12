شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" ملخص الأحداث.. ترميم الكنائس وحد الزنا أبرز قضايا الحلقة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 20 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، مشهدا يجمع الرجل المسيحى "بؤطر" والإمام الشافعى ويوسف البويطى، يسأل "بؤطر" إن كان الإسلام يتضمن ما يمنع ترميم كنائس المسيحيين، ويرد يوسف البويطى نيابة عن الإمام: بالطبع لا .. احتج الإمام الليث بن سعد بأن أكثر الكنائس التي فى مصر لم تبنَ إلا فى زمن الصحابة الفاتحين واحتج على ذلك بقول الله تعالى: " وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا"، واعتبر حفظ الكنائس فى مصر من باب عمارة البلاد . فيطلب الشافعى من "بؤطر" أن يذهب إلى المطلب ويخبره أن الشافعى هو من دفع بهذه الفتوى.

تذهب هند "سلمى أبو ضيف" للحديث مع عمرو "رامز أمير" بعد أن أنقذ "الطفل إبراهيم" من الغرق، ويذهب إلى مكان منعزل لتغيير ملابسه التي ابتلت، وتصرُّ هند أن تتبعه لتتحدث معه، لكن "عقيل" شقيق زوجها الراحل والذى رفضت الزواج منه فى جمع من الناس شاهدها ليجمع الشهود لإثبات ارتكاب الفاحشة عليهما.

يتدخل الإمام الشافعى، ويخبره بعواقب رمي المحصنات إذا لم يثبت اتهامه، وأن ذلك يعد تشفيًا بعد أن رفضت الزواج منه، ويجتمع أهل الرأي فى المسجد للفصل فى الأمر، ويستمع الشافعى لشهادة الشهود ويجد تعارضًا في شهادتهم لتسقط عن هند وعمرو تهمة ارتكاب الفاحشة. وتمكنت هند من الهرب والاختباء، وتظل هند مختفيه ولا يعلم أحد مكانها.

يتلقى السرى "حمزة العيلى" رسالة من العباس "فراس سعيد" كتبها الجروى "نضال الشافعى" جاء فيها: "أخاطبك اليوم جنديا إلى جندي آخر، عرفنا عنك العقل والحرص على دماء جند الخلافة وأمامنا عدو يطرق أبواب الإسكندرية، أما بعد ناشدتك بالله أن تلتقى الجروى وجها لوجه وأن يكون بينكما تفاوض ونحقن الدماء، عودتنا للفسطاط قريبة وسنعيد تنظيم أمور الحكم، وفى الختام أذكركم بقول الله تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله".

يزور عبدالله بن عبد الحكم، الإمام الشافعى ليمنحه بضعة دنانير تعينه على شراء أدوات تدوين العلم، يرفض الإمام فى البداية قبول الأموال خشية أن يكون أحد أكثر حاجة لها منه، إلا أن ابن عبد الحكم إن تلك الأموال جمعت من الميسورين خصيصا من أجل إعانة الإمام على تكاليف تدوين العلم .

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.