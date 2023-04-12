شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة الدولي للمونودراما يفتح باب المشاركة للعروض فى دورته السادسة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما في دورته السادسة برئاسة المخرج أسامة رؤوف، عن بدء تلقى طلبات المشاركة للعروض المصرية والأجنبية عبر نشر رابط المشاركة على الصفحة الرسمية للمهرجان، وذلك استعدادا للدورة السادسة التي تقام تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأوضح المخرج د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أنه قد تم طرح رابط المشاركة للفرق العربية والأجنبية والمصرية، وأضاف أن إدارة المهرجان سوف تتلقى طلبات المشاركة حتي العاشر من مايو القادم.

يذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان قد شهدت حضورا قويا من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وتم فيها اختيار ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وأقيمت الدورة الخامسة فى سبتمبر 2022 وشاركت فيها 14 دولة وضمت لجنة تحكيمها الدكتور أسامة أبو طالب رئيسا وعضوية كلا من الفنان العماني طالب البلوش، وشارك 10 دول من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وهي دول رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفا، ألمانيا، والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا ومصر.



