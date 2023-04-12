شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 20.. عصام السقا يطمئن هالة صدقى ببراءة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "جعفر العمدة" ذهاب شوقي الفنان منذر رياحنة إلى جعفر السجن ليشمت فيه ويخبره بمعلومات غير حقيقية وأنه المسئول عن خطف ابنة وقتل ابن أخته دلال، حتى يتشفى فيه.

من ناحية أخرى، يحاول نعيم الفنان عصام السقا طمأنة والدة جعفر الفنان محمد رمضان، حول خروجه من السجن ويحاول تهدئتها، ويذهب نعيم لجعفر فى السجن حتى يخبره أنه خائف من عدم وجود كاميرا تكشف عن مسئولية من وضع الهروين داخل حقيبة محمد رمضان فى مطار لبنان.

وخلال الحلقات السابقة تم القبض على جعفر العمدة بتهمة حيازة مخدرات، إذ دس له مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان، وتم حبسه أربع أيام على ذمة التحقيقات.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.