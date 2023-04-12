شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 20.. شقيق مهرة يحاول سرقتها والأخيرة تكتشف إدمانه المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 20 العديد من الأحداث القوية، حيث اكتشفت مهرة (ياسمين عبدالعزيز) ما يدور في حياة شقيقها طارق (أحمد غزي)، حيث دخلت عليه وهو يسرق المجوهرات، وعندما واجهته بذلك أخبرها أنه سيفعل ذلك مرة أخرى من أجل الكيف، لتكتشف مهرة إدمانه للمخدرات، وعندما تواجهه وتنشب خناقة بينهما يقوم بإبعادها عن طريقه لتقع على الأرض وسط بكائها وصدمتها.

وفي وقت سابق بدأت أحداث الحلقة بنشوب خناقة كبير بين مهرة (ياسمين عبدالعزيز) وزيدان (ماجد المصري) بعد اكتشافه تناولها حبوب منع الحمل من ورائه، ويتهمها أنها لا تحبه لذلك لا ترغب في الإنجاب منه ولكن تحاول مهرة إبعاد تفكيره عن تلك النقطة.

ثم يذهب جابر (أحمد العوضي) إلى عملية أخرى لتهريب السلاح بعد عمله برفقة أنور الزيات (أحمد بدير)، ويساعده على ذلك كونة (هشام المليجي)، رغم إصابته، وسط نشوب عداوة بينه وبين بعد الرجال في الجبل الذين يعملون في السلاح.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.







