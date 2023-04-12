شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة السينمائى" يعلن تولى الناقدة رشا حسنى برنامج آفاق السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 اختيار الناقدة رشا حسني لتتولي برنامج آفاق السينما العربية، إضافة إلى منصبها كمبرمجة لأفلام قارة آسيا والباسيفك.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى موعد الدورة الـ45، إذ ستقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023 بدار الأوبرا المصرية.

وقد سبق وأعلن المهرجان موعد انطلاق الدورة الجديدة أثناء مشاركة الإدارة الفنية برئاسة الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان، ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، ومدير المكتب الفنى الناقد أندرو محسن فى فعاليات الدورة الحالية من مهرجان برلين السينمائى الدولى.

جدير بالذكر أن الدورة 44 قد شهدت مشاركة 108 فيلما من 53 دولة، من بينها 30 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و 57 فيلما فى عروضها الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شهدت الدورة الماضية إقبالاً جماهيريا كبيرا، كما وصل عدد الضيوف المشاركين فى المهرجان إلى 480 ضيفا.

وقد منح المهرجان فى دورته الرابعة والأربعين، المخرج المجري بيلا تار جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، وذلك لكونه أحد أبرز صناع السينما العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبرى على مدار مشوارهم الفني.

كما ُمنحت الفنانة القديرة لبلبة جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها. ومُنحت المخرجة كاملة أبو ذكرى جائزة "فاتن حمامة" للتميز وذلك لبصمتها الإخراجية المميزة.

وانطلاقا من الدور المحوري للمهرجان في تدعيم صناعة السينما وحفظ التراث السينمائي، شهدت الدورة الـ 44 للمهرجان ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية وإعادة تقديمهم للجمهور وهما فيلم " يوميات نائب فى الأرياف" للمخرج توفيق صالح و فيلم" أغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس( FIAPF).