فنانة شهيرة كانت السبب في طلاق ياسمين عبدالعزيز من زوجها السابق؟.. الفنانة تكشف ما حدث بكل صراحة!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:47 مساءً - نفت الفنانة عنبر، ما أثير مؤخرًا بشأن تسببها في طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها السابق”.

وقالت الفنانة عنبر خلال مشاركتها في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، علاقتي بياسمين عبد العزيز توقف عند فيلم حاحا وتفاحة ولم يحدث ذلك ومعرفش زوجها”.

تابعت الفنانة عنبر، البساط بينسحب من تحت أقدم الجيل القديم، بسبب أعمال البلطجة والإغتصاب والعنف والمخدرات.

الفنانة عنبر: تعرضت لسخافات كثيرة من نجمات كبار

وقالت الفنانة عنبر: “اشتغلت مع فنانات كانوا بيغيروا مني، ومش عارفه إيه السبب، وتعرضت لسخافات كتيرة من نجمات كبار، ولكن عندي ثقة في نفسي”.

وكشفت الفنانة عنبر، خلال مشاركتها، عن “وقوع مشاجرة بينها وبين فنانة شهيرة، ووصل الأمر إلى حد التشابك، قبل أن يتم الصلح بينهما بعد اعتذارها”.

وأضافت الفنانة عنبر: “فكرت في اعتزال التمثيل؛ بسبب جلوسي في البيت لـ 5 سنوات دون عمل”/ لافتة إلى أن “هناك مخطط للقضاء على جيلهم”.

من هي الفنانة عنبر؟

عنبر هي ممثلة مصرية درست علم النفس بكلية الآداب ثم انتقلت لدراسة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بعد تخرجها من الجامعة عملت في مجال السياحة لمدة 6 سنوات دخلت مجال الفن من خلال مسلسل “سر الأرض” عن طريق الكاتب والمنتج فيصل ندى ومع المخرج أحمد بدر الدين ، وبعدها قدمت مسلسل أحلام العصافير من إنتاج وتأليف استاذ فيصل وإخراج أحمد بدر ايضًا.

الفنانة عنبر

تعتبر أهم المحطات في حياة الفنانة” عنبر ” أو نقطة البداية الحقيقية لها كانت بطولة فوازير القناة السابعة وكان أسمها “فزورة ورد غطاها” من إخراج عصام الفولي وايمن البيومي، وحصلت على جائزة أحسن فوازير قنوات محلية حينها. وتوالت الأعمال بعدها وكان أبرزها مسلسل” بيت الزعفراني ” إنتاج قطاع الإنتاج وإخراج ضياء فهمي وتأليف د”عبدالستار فتحي” وتعتبر عنبر هذا الدور فتحة خير عليها.

تعتبر “عنبر” أهم الأشخاص الذين دعموها في مشوارها الفني، ولهم فضل عليها بعد الله هو النجم “محمد صبحي ” التي عملت معه أكثر من عمل، وتعلمت منه الكثير ومن أبرز الأعمال التي جسدتها معه : ” أنا وهؤلاء” و”عايش في الغيبوبة”، و”رجل غني فقير جدا”، و”ونيس وأيامه”، و”مفيش مشكلة خالص”، وكان مرحلة مهمة بالنسبة لها في حياتها الفنية، وتكن له عنبر الاحترام والتقدير .

عملت “عنبر” مع العديد من المخارجين ابرزهم “المخرج ضياء فهمي والمخرج أحمد خضر وعمرو عابدين. تعتبر عنبر أبرز العلامات الفارقة في مشوارها الفني دورها في مسلسل ”ريا وسكينة” مع المخرج القدير “جمال عبد الحميد” التي جسدت فيه دور” فاطمة” زوجة النجار جار ريا وسكينة وكانت تعمل بمكتب لتوفير الخدمات “مخدماتية” وهي الضحية 16. وشاركت مع دكتور سمير سيف سلسلة أعمال متتالية وبدايتها كانت مع فيلم معالي الوزير مع النجم الراحل أحمد زكي ،وبعدها مسلسل الدم والنار، والصعود ،والسندريلا ونور الصباح ، ونسيم الروح ،وابن موت. وشاركت عنبر في مسلسل “أهل الهوى” مع المخرج عمر عبد العزيز.

وحصلت عنبر من خلال هذا الدور على جائزة أحسن ممثلة دور ثان مونديال الإعلام العربي 2013، وشاركت بعدها في مسلسل” في أيد أمينة ” للنجمة يسرا و”سقوط الخلافة” من إخراج محمد عزيزية. بعدها شاركت مع النجمة إلهام شاهين عزة أعمال هي فيلم” الاخطبوط “، و مسلسل” علشان مليش غيرك” ومسلسل “مازلت أنسة “مع المخرج أحمد يحيي.

وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم ” صمت الخرفان، والهاربتان، وأبناء الشيطان ،مع المخرج الراحل ابراهيم عفيفي أمام النجم حسين فهمي والنجم الراحل “فاروق الفيشاوي”. وشاركت عنبر في فيلم حاحا وتفاحة مع طلعت زكريا وياسمين عبد العزيز، و”أيظنُ” مع المخرج أكرم فريد.

وشاركت عنبر في العمل المسرحي من خلال:” المزيكاتي مع المخرج الكبير الراحل حسن عبد السلام، وديسكو ياهو مع المخرج مدحت الشريف ومسرحية ازعرينا مع المخرج الكبير عصام السيد، ومسرحيه الروش مع المخرج عبدالغني ناصر والفنان الراحل ممدوح وافي، وأعمال أخرى، وكان آخرها مسرحية “مفيش حاجة تضحك” من تأليف سعيد حجاج واخراج عبد الرحمن الشافعي وكانت للمسرح الكوميدي للقطاع العام وكانت الفنانة عايدة فهمي هي مديرة المسرح حينها.

وآخر أعمالها التلفزيونية مسلسل”عفاريت عدلي علام” في رمضان 2017م ، بطولة الزعيم عادل إمام، هالة صدقي وغادة عادل، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام .

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