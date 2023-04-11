شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا لـ القاهرة الإخبارية عن الكتيبة 101: جمع بين الدراما التشويقية والمواقف الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد عصام زكريا، خلال مداخلة مع برنامج دوري النقاد على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إنه من وظائف الدراما أن تنمي الحس الوطني لدي المواطنين وتربطهم بتاريخهم، مؤكدا أنه حتى الدراما غير الوطنية تقوم بنفس الوظيفة بطريقة غير مباشرة.

وأشار عصام زكريا إلى أن ظاهرة مسلسلات الدراما الوطنية هي ظاهرة نادرة وأن يكون هناك عدد كبير من الأعمال التي تتناول أحداث قريبة مر الإعلام عليها، هو دور توثيقي وإعلامي بجانب الدور الترفيهي والجمالي الذي تلعبه الدراما عادة.

وأوضح عصام زكريا أن تلك ظاهرة جديرة بالدراسة، خاصة أنها إلى حد كبير تجمع بين الدراما التشويقية والمواقف الإنسانية، وفي نفس الوقت تقدم خط سردي واضح، وأن الأعمال التي تعرض تقدم سردا بطرق مختلفة في فترة غنية بالأحداث والشخصيات وكل شخصية حدت تستحق مسلسلا لوحده.

وأضاف عصام زكريا إلى أن اللافت للانتباه في الدراما الوطنية هو الجانب من الأحداث الغائب والمسكوت وهو ما كان يحدث في سيناء، حيث كان لغزا غامضا والجمهور لم يكن يعرف ماذا يحدث لنشاهد الهجوم على الكمائن ومحاولات لإعلان الخلافة هناك.

واستكمل زكريا أنه من المهم أن يكون هناك أعمال وطنية تقدم في الفترة المقبلة، ولكن يجب أن تقدم بشكل جديد ومختلف ولا بد أن يكون هناك متعة في المشاهدة.