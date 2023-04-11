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شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا لـ القاهرة الإخبارية عن الكتيبة 101: جمع بين الدراما التشويقية والمواقف الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عصام زكريا إلى أن ظاهرة مسلسلات الدراما الوطنية هي ظاهرة نادرة وأن يكون هناك عدد كبير من الأعمال التي تتناول أحداث قريبة مر الإعلام عليها، هو دور توثيقي وإعلامي بجانب الدور الترفيهي والجمالي الذي تلعبه الدراما عادة.
وأوضح عصام زكريا أن تلك ظاهرة جديرة بالدراسة، خاصة أنها إلى حد كبير تجمع بين الدراما التشويقية والمواقف الإنسانية، وفي نفس الوقت تقدم خط سردي واضح، وأن الأعمال التي تعرض تقدم سردا بطرق مختلفة في فترة غنية بالأحداث والشخصيات وكل شخصية حدت تستحق مسلسلا لوحده.
وأضاف عصام زكريا إلى أن اللافت للانتباه في الدراما الوطنية هو الجانب من الأحداث الغائب والمسكوت وهو ما كان يحدث في سيناء، حيث كان لغزا غامضا والجمهور لم يكن يعرف ماذا يحدث لنشاهد الهجوم على الكمائن ومحاولات لإعلان الخلافة هناك.
واستكمل زكريا أنه من المهم أن يكون هناك أعمال وطنية تقدم في الفترة المقبلة، ولكن يجب أن تقدم بشكل جديد ومختلف ولا بد أن يكون هناك متعة في المشاهدة.
عصام زكريا يتحدث لـ"القاهرة الإخبارية" عن مسلسل الكتيبة 101
عصام زكريا يتحدث لـ"القاهرة الإخبارية" عن مسلسل الكتيبة 101