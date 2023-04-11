شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20.. طه القماش يبتكر طريقة جديدة لبيع الملابس القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، مطالبة المفتش من طه القماش معرفة كل شيء عن عملية التهريب الجديدة، وأثناء حديثهما يراهما أحد رجال جابر ويدعى "سعي"، لكنهما يستطيعان اللحاق به واقتياده للشرطة قبل أن يخبر جابر بالأمر. ويحاول جابر البحث عن الرجل الذي كان يراقب طه القماش، بعد اختفائه فترة طويلة.

وتطالب (نبوية) من جديد شقيقها (شحاتة) بحقها في الميراث مجددا، وتخبره بأنها لن تتركه، وتهدده بأنها ستخبر (طه القماش) بوصية جده، وأنه من منعه عن زيارة جدة.

ويسعى طه القماش لابتكار طريقة جديدة لبيع الملابس تناسب الطبقة الاجتماعية المرتفعة، لكي تزدهر تجارته أكثر، ويذهب للمعلم (بيومي) ويطلب من فرز البضاعة قبل أن يشتريها، وأنه سيدفع ضعف ثمن البضاعة مقابل ذلك.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.