شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي لـ"القاهرة الإخبارية": تقديم الشخصيات من لحم ودم أبرز ما يميز "الكتيبة 101" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناقدة علا الشافعي، رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، خلال مداخلة مع برنامج دوري النقاد على قناة القاهرة الإخبارية، إن مسلسل الاختيار 1 شهد رد فعل كبير في الشارع المصري، لأن الناس عاشت تلك الفترة بمعانتها ومشكالها التي كانت تؤثر عليهم بشكل كبير.

وأضافت علا الشافعي أن الكتيبة 101 ومن قبله الاختيار وغيره من الأعمال الوطنية تزيد من الحس الوطني، وتبقى الجمهور على دراية بملفات الحرب على الإرهاب، بتقديم نماذج لأبطال لحم ودم كنا نجهل الكثير من التفاصيل عنهم.

وأشارت علا الشافعي إلى أن جزءا مهما من الدراما الوطنية أن "أنسنة" شخصيات الظباط، حيث نراهم مع عائلات ووسط أهلهم، بالإضافة إلى دورهم فى محاربة الإرهاب، شخصيات من لحم ودم.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل الكتيرة 101 العديد من الأحداث، حيث أظهرت حوارا بين آسر ياسين "الضابط خالد" وقائده أحمد عبد العزيز عن مدى التطورات في سيناء بعد ضربات الجيش، أكد فيه آسر ياسين وعد قائده بأنها مسألة وقت ويتم القبض على أبو دعاء "بهاء ثروت" قائد التنظيم التكفيرى، خاصة بعد حالة الضعف التى ضربت التنظيم، وسيطرة الجيش على وسط وشمال سيناء بالكامل، مما جعل التنظيم يلجأ لعمليات بسيطة تعكس ضعفه الشديد.

كما تواصلت رحلة البحث من جانب محمود حجازي "نجل الشيخ موسى" الذى لعب دوره "خالد الصاوى" على فتحى عبد الوهاب "وحيد"، بعدما علم أنه قاتل أبيه، إلا أن الأخير لا يزال هارباً، وخلال الحلقة حدد الضابط نور "عمرو يوسف" موعد زواجه وحفل زفافه من ميرنا نور الدين "أمينة" خلال جلسة مع العائلة في عشاء على النيل، أكد فيها الضابط نور أن زواجه سيكون بعد ثلاثة شهور.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.