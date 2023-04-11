شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 20.. فيلم وثائقى يستعرض شهداء الجيش فى مواجهة التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الحلقة الـ 20 من مسلسل الكتيبة 101 بطولات الجيش وعددا من شهدائه ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن، سواء فى الأكمنة مثل شهداء كرم القواديس، أو فى الشيخ زويد أثناء محاولة التنظيمات التكفيرية احتلالها، بالإضافة إلى شهداء الكتيبة 101 الذين استشهدوا خلال هجمة للإرهابيين، وذلك خلال فيلم وثائقى كشف أهمية الكتيبة 101.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.