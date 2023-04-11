شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 20.. فيلم وثائقى يستعرض بطولات الجيش فى مواجهة التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الحلقة 20 من مسلسل الكتيبة 101 فيلما وثائقيا كشف فيه العديد من الأمور حول ما تم إنجازه من قبل أبطال الكتيبة 101، ودورهم فى مواجهة الإرهاب والتكفيريين، حيث أكد اللواء أحمد كامل رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن الكتيبة تصدت لمخططات عديدة أبطلتها بنجاح استناداً إلى عقيدة الجندى المصرى.

وأضاف أن الإرهابيين والتنظيمات كانوا يفشلون مع كل مرة يحاولون فيها تنفيذ هجمات دعائية تصور للرأى العام أنهم أقوياء على الأرض، كما شهد الفيلم الوثائقى حديث محمد عامر أحد أبناء قبائل سيناء الذى أكد أنه فقد ابنه جراء انفجار لغم فيه من قبل التكفيريين الذين كانوا يروعون الأهالى كلما رفضوا التعاون معهم، قائلاً إنه فقد قبلها شقيقين له.

واستمر الفيلم فى تسليط الضوء على أهمية رجال الكتيبة 101 وكيف حرموا التنظيمات التكفيرية التى حاولت التجمع فى سيناء ووجهوا لها ضربات كبيرة، أعاقت خططهم الممثلة فى جمع أكبر عدد من الجهاديين فى سيناء.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.