شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة داليا مصطفى: مسلسل "علاقة مشروعة" ناجح بكل عناصره وتوضح أقوى مشاهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة داليا مصطفى، صاحبة دور عالية فى مسلسل "علاقة مشروعة"، عندما تمثل أمام فنان كبير سيظهر المشهد عالى وكبير والعكس إذا قدمت دورا أمام ممثل ضعيف فسيظهر المشهد متواضع، لافتة إلى أن العمل وكل عناصر نجاحة مهمة وناجحة.

أضافت داليا مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، وجهة نظرى أنه طالما تستطيع أن تأخذ موقف فلا توجهه، موضحة أن من أقوى المشاهد فى المسلسل دورى مع الفنان ياسر جلال وأنا أقول له :"أنا" وهو يأخذنى فى حضنه والذى ضحى من أجل زوجته.

وأشارت داليا مصطفى إلى أنها ستقدم عملا جديدا لمسلسل "الملاحات" وهو رائع وإخراج محمد حماقى.