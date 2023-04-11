شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 20.. ريهام حجاج تواجه سوسن بدر بحقيقة علاقة شريف ورجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 20 مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، تعود شهيرة للبيت بعد أن أطلقت النار على رجب، ويبدو عليها الإرهاق والتعب، يدخل أكرم على شهيرة وهي تطلب السماح من الله، ويسألها عن سبب بكائها، تخبره أنها قادمة من زيارة والده، تسأله عن سبب تواجده في البيت ويخبرها أن جميلة خطفت مي، تخبره شهيرة أنها ستهتم بالأمر وتطلب منه أن يتركها وحدها.

تزور شهيرة جميلة وتعتذر لها عن عدم تواجدها بجانبها فترة انتظار للحمل، وتخبرها جميلة أن اهتمامها انحصر فقط في الميراث، وتطلب منها شهيرة عدم التنازل لها، مؤكدة أنها لن تسرق حق إخوتها، وتؤكد جميلة لوالدتها أنها تتبعت أمر الرجل الغريب رجب وتأكدت بعدم صلة شريف به، وترتبك شهيرة.





قصة مسلسل "جميلة"

تدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.