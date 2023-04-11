شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 20.. جمال سليمان يعنّف أحمد عيد بعد سرقة محمد لطفى لمخزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث، حيث عنّف عبد الجبار "جمال سليمان" ابنه مسعود "أحمد عيد"، وذلك بعدما سرقه شداد "محمد لطفى" ونادرة "نيللي كريم"، واتهمه أنه السبب لأنه ضعيف، وأنهما استغلا ضعفه ووصلا له أخبارا خاطئة حتى يستطيعان سرقته بسهولة وهذا ما حدث.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.