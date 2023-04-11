شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 20 .. شهيرة تطلق النار على رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 20 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، والمنافس في دراما رمضان 2023، بمشهد لزياد يخبر فيه جميلة أو ريهام حجاج بقرار رجال المباحث باستبعاد شريف عن حادث السيارة، وتستقبل جميلة وزياد بمنزلهما شيري وهشام وماجي وأمير على مأدبة طعام كبيرة احتفالا بحمل جميلة.

تقابل شهيرة رجب وتطلب منه الصعود في سيارتها، يسألها رجب عن سبب عدم تحدثهما في البيت وتخبره بتواجد الأولاد بالمنزل ويبدو أنها تعتزم أمرا ما.

تخبر شيري الجميع بقصة خيانة إحدى صديقتها بزواجها من زوج صديقتها، يخبر رجب شهيرة أنه ظل طوال 15 عاما يبحث عنها وعن أبنائه، ويؤكد لها أن مشاهدته للفيديو السبب في معرفة مكانها، تقف شهيرة بسيارتها وسط الصحراء وتخبر رجب أن هذا مكان دفن ابنته وتطلب منه النزول لكي يرى المقبرة، ينزل رجب من السيارة وهو يسأل شهيرة "كيف ماتت ابنتي؟"، تخبره شهيرة أنها ما زالت على قيد الحياة ولكن موته أصبح ضرورة، وأطلقت عليه طلقتين من المسدس وهربت.





قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها. وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.





أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.