شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 20.. موت أبو دعاء و40 تكفيريا فى ضربة ناجحة للقوات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 من خلال توجيه ضربة جوية إلى مكان أبو دعاء الأنصار "بهاء ثروت"، ليموت هو و40 عنصرا من الإرهابيين فى ضربة واحدة، شكلت بذلك نجاحاً كبيراً لقوات الجيش والأجهزة الأمنية.

ولم يبق بذلك سوى أبو أسامة فقط "وليد فواز" الذى لم يكن يتواجد بتلك الأماكن، حيث هرب فى الحلقة الماضية وحرص على الاختفاء بعيداً عن أبو دعاء نفسه.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.