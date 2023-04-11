ليالي صيف الكويت| إليسا وأصالة سويًا على مسرح واحد

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل ليالي صيف الكويت الغنائية حفل غنائي للفنان أصالة والفنانة غليسا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان المقام هناك والذي يضم عدد كبير من نجوم الفن العربي.

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ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 13 من مايو ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية "ماعرفتك"، والتي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه .. كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه

آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول .. لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه".