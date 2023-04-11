رنا رئيس تتصدر التريند بعد ظهورها فى "رامز نيفر إند"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة رنا رئيس التريند بعد ظهورها مع الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز نيفر إند" فى حلقة اليوم.

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وقالت رنا خلال البرنامج أنها تحب التعاون مع الدكتور يحيى الفخراني وتعلمت منه الكتير، كما تعاونت مع ياسر جلال فى مسلسل ظل راجل وكان من أقرب المسلسلات لقلبها".

ورد رامز جلال، قائلًا: "محترمة البنت دي بس برده مش هلين معاكي هفرمك".

كما قال رامز: "ازاي انتشرت ايه هي كورونا ولا ايه كورونا.. ودي لما أطلعلها أعمل لها ايه ألبس لها كمامة ولا

ايه".

ويُعرض برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، في تمام الساعة السادسة و10 مساء مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة "إم بي سي مصر".

ووقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنانة هنادي مهنا، والإعلامي شريف عامر، المذيعة ياسمين عز، ولاعب الكرة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.

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