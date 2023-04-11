للكبار فقط .. سما المصري كشفت المستخبي من تحت لفوق اظهرت مفاتنها بفديو فاضح .. اتفرج علي الدلع

فنون - سعد محمود - تصدرت الفنانه الكبيره سما المصري خلال الساعات الماضيه منصات التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل بعد قيامها بمشاركه جلسه تصوير خاصه بها مع الجمهور عبر صفحتها الرسميه على منصه سناب شات وذلك للتحقيق اعلى عدد من المشاهدات والمتابعين وتحقيق الشهره والمال تابع التفاصيل.

بدون كسوف ولا خجل قامت الفنانه سما المصري بنشر عده صور لها وفيديو بعد قيامها بانشاء الصفحه الرسميه لها عبر منصه سناب شات وذلك من اجل الحصول على ارباح من هذه المنصه بسبب الفيديوهات التي تحتوي على لقطات ممنوع والتي تحتوي على اكبر مشاهدات للمتابعين عبر هذه منصه.

بعد هذا الفيديو نالت سما المصري انتقالات واسع من الجمهور والمتابعين بعد نشر الفيديو بساعات واحتوى الفيديو على مشاهد ممنوعه من العرض