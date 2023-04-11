حقيقة محاولة سعد لمجرد الانتحار داخل سجنه في باريس

ما زالت الشائعات تلاحق الفنان المغربي سعد لمجرد بعد الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول محاولته الانتحار في محبسه الانفرادي في العاصمة الفرنسية باريس والذي يقضي فيه عقوبة بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية والاعتداء الجسدي عليها.

حقيقة محاولة سعد لمجرد الانتحار

وتداولت بعض المواقع الإخبارية بعض التصريحات المنسوبة لمحامي سعد لمجرد حول محاولة الأخير الانتحار نتيجة معاناته من حالة اكتئاب شديدة إلا العديد من المواقع نفت هذه الأخبار المتداولة وأن الأمر مجرد شائعة حول سعد لمجرد

لم تكن تلك المرة الأولى التي تلاحق شائعات الانتحار سعد لمجرد، ففي عام 2016 تداولت المواقع الإخبارية تصريحاً من المحامي الفرنسي جان مارك فديدا حول محاولة موكله الانتحار داخل السجن وذلك أثناء توقيفه في المرة الأولى بعد توجيه الاتهام له.

وطالب المحامي السلطات الفرنسية نقل سعد لمجرد إلى مصحة نفسية لكونه يعاني اكتئاباً حادا يستوجب الحصول على الرعاية الصحية فوراً، مؤكداً أنه يملك تقارير طبية رسمية تفيد معاناته من اكتئاب حاد وضرورة وضعه تحت إشراف طبي.

وبعد أن واجه سعد لمجرد تهمة ثانية بالاغتصاب في 2018 تكررت تلك الأنباء مجدداً، وأكدت صحيفة الخبر الجزائرية أن حالة لمجرد النفسية تزداد سوءاً

وذكرت وسائل إعلام مغربية آنذاك عن سفر والدة سعد لمجرد، الفنانة نزهة الركراكي من أجل زيارته بعد تأكيد المحامي على سوء حالة نجلها الصحية داخل محبسه.

غيثة العلاكي تتجاهل الشائعات

واجهت غيثة العلاكي، زوجة سعد لمجرد، نفس الأنباء بعد صدور الحكم ضد زوجها والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولتها الانتحار.

ومن جهة أخرى نشرت غيثة العلاكي قبل أيام رسالة مؤثرة إلى زوجها سعد لمجرد بمناسبة عيد ميلاده الـ 38 مؤكدة أنها تنتظر أن تجتمع معه ثانية.

وكتبت زوجة المطرب المغربي سعد لمجرد: "على الرغم من أننا بعيدون جدًا، فاعلم أنني أفكر فيك في يومك الخاص (يوم ميلادك) أتمنى أن تقضي وقتًا رائعًا ولا أطيق الانتظار حتى نتمكن من أن نكون معًا مرة أخرى".

ووجهت غيثة العلاكي رسالة إلى سعد لمجرد بمناسبة عيد ميلاده: "عيد ميلاد سعيد! سأفكر فيك اليوم ، مثل كل يوم ، وآمل أن تقضي وقتًا رائعًا في الاحتفال بتقدمك عامًا آخر".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :