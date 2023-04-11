شكرا لقرائتكم خبر عن علي الكشوطي لـ الإبداع في مصر: دراما المتحدة تفتح نقاشا مجتمعيا جادا بطرحها قضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع في مداخلة مع برنامج الإبداع في مصر على شاشة extra news، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفتح نقاشا جادا في المجتمع بطرحها قضايا المرأة ومشكلاتها سواء في مسلسل حضرة العمدة أو تحت الوصاية وعملة نادرة أيضا.

وأشار الناقد علي الكشوطي إلى أن دراما المتحدة حملت تنوعا كبيرا على مستوى الأفكار، مقدمة الكوميديا ما بين الكبير أوي 7 والصفارة وجت سليمة الذي منح مساحة كبيرة للنجوم حول دنيا سمير غانم، وظهور خاص لنجم مثل النجم خالد الصاوي في دور السلطان طمعان وسلوى محمد على في دور العرافة.

وأوضح الناقد علي الكشوطي، أن مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، سيكون وش الخير عليه ، خاصة وأن دور جابر الكوماندا، وحرفيته في تقديم الشخصية الصعيدية بلكنة متمكنة وبأداء جيد سيفتح له المجال للمشاركة في بطولة أعمال صعيدية مقبلة.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، أحمد الرافعى، ايمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.