شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 20.. براءة محمد رمضان بعد تفريغ الكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة إخلاء سبيل الفنان محمد رمضان، بعدما قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات مطار لبنان، واتضح من خلالها أن شخصا مجهولا وضع له أكياس الهيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان.

وأمر وكيل النيابة بالإفراج عن جعفر العمدة بضمان محل إقامته بعد الاطلاع على الفيديو في المطار، وأمر كذلك بضبط وإحضار الشخص الذي ظهر في الفيديو .

وخلال الحلقات السابقة تم القبض على جعفر العمدة بتهمة حيازة مخدرات، إذ دس له مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.