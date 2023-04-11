شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطي لـ القاهرة الإخبارية: عملة نادرة يناقش أقدم جريمة قتل فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي الكشوطي، الناقد الفني، ورئيس قسم الفن باليوم السابع إن السيناريو هو أحد أهم أبطال أي عمل درامي أو سينمائي، وأن السيناريو هو الأساس وهو الخطوة الأصعب في أي عمل، وأضاف خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية بعنوان دوري النقاد مع روان عليان، أن مسلسل عملة نادرة يناقش قضايا الميراث وأقدم جريمة قتل فى التاريخ قتل الأخ لأخيه.

وأوضح أن النجمة نيللى كريم تقدم عملا يتناول قضايا شائكة استطاعت من خلاله لفت الأنظار منذ أول حلقة وخوضها الدراما الصعيدية للمرة الأولى في مشوارها الفني، وقدمت اللهجة بطريقة حرفية شديدة .



علي الكشوطي في دوري النقاد على قناة القاهرة الإخبارية



علي الكشوطي في دوري النقاد على قناة القاهرة الإخبارية



علي الكشوطي في دوري النقاد على قناة القاهرة الإخبارية



علي الكشوطي في دوري النقاد على قناة القاهرة الإخبارية



علي الكشوطي في دوري النقاد على قناة القاهرة الإخبارية

وأشار أن من أهم مفاجآت مسلسل عملة نادرة أيضا النجم أحمد عيد الذى اختاره المخرج ماندو العدل بعد غياب كبير عن الساحة الفنية، وقدم دورا جديدا بعيدا عن اللون الكوميدى الذى تعودنا منه عليه، كما أن من أهم المفاجآت أيضا الفنان محمد فهيم وفريدة سيف النصر وجومانا مراد .

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتستمر نيللى كريم في طرح قضايا المرأة خلال العمل مثلما اعتادت على ذلك في مسلسلاتها الماضية، إذ تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.