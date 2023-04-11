شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 20.. حزلقوم يلجأ للأكل الدسم ليفوز على بركات وزيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حزلقوم "أحمد مكى" خلال أحداث الحلقة العشرين من مسلسل الكبير أوى 7، على أن يغرى فريق كرة قدم جيل بركات وزيدان وعبد المنصف وجدو وسيد معوض بالأكل الدسم طوال اليوم، حتى لا يستطيعون أن يفوزوا على فريق المزاريطة.

وقد استعان حزلقوم "أحمد مكى" بفريق كرة قدم جيل التسعينات وهم بركات و زيزو و عبد المنصف و جدو و سيد معوض لمواجهة فريق المزاريطة قبل مواجهة فريق فاروق سماحة حتى لا يخسر الرهان ويخسر المزاريطة.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.