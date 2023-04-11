دنيا سمير غانم تتصدر يوتيوب بأغاني جت سليمة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - حققت الأغاني والرقصات الاستعراضية للفنانة دنيا سمير غانم داخل أحداث مسلسلها "جت سليمة"، نسبة متابعة عالية ودخلت صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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حصلت أغنية "ارقصوله"، على المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية جاءت مزيج بين اللهجة العامية واللغة التركية في استعراض راقص مستوحى من عصر السلاطين.

ارقصوله من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسي، وسجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة.

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة يوم الجمعة الموافق 16 رمضان في الساعة 8:45 وتعاد في 2:45 و2:30 ظهرًا.

أما على CBC دراما تعرض في الـ 11:15 وتعاد في 5:30 صباحًا والـ 11:15 صباحًا.

ويُعرض على منصة watchit في تمام التاسعة مساءً.

تدور أحداث مسلسل "جت سليمة" في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة محمد سلام، سامي مغاوري، محمد ثروت، مايان السيد، ومن تأليف كريم يوسف، وسامح

جمال، إخراج إسلام خيري.

كان مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة هشام ماجد، محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبدالعزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

كانت أحدث الأنشطة الفنية لدنيا سمير غانم من خلال مسرحية "أنستونا"، من بطولة بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.