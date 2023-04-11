سهير جودة تشيد باداء حنان مطاوع: سخية الموهبة صافية الابداع

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت الاعلامية سهير جودة، بالفنانة حنان مطاوع، على مشاركتها في مسلسلي "وعود سخية" و"سره الباتع" وتم عرضهم في موسم رمضان.

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مواعيد عرض "وعود سخية" والقنوات الناقلة

ونشرت الاعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورة للفنانة حنان مطاوع من مسلسل "وعود سخية" واخرى من "سره الباتع"، وعلقت قائلة: "الملامح المصرية و الموهبة الصادقة الخالصة والشفافة، سنوات من الجهد تجلت هذا العام في دوري صافية و سخية".



واضافت: "كما تحمل في جيناتها تاريخ و ملامح مصر بكل جمالها و صفائها، تحمل جينات عبقريتين فنيتين.. كرم مطاوع و سهير المرشدي فجاءت هي كخلاصة للفن الجميل، أعادت بأدائها السهل الممتنع الي اذهاننا أداءات حفرت في وجداننا المصري بعمق".

واشارت سهير جودة: "كلما أردت أن تعبر عن كل ما هو (مصري) لا تحتاج إلى شرح كثير، فقط تراها و تسمعها،

سخية الموهبة صافية الإبداع، حنان مطاوع".

وتدور أحداثه حول، شخصية تعرضت للظلم والقهر، كما تعرضت لاتهامات كثيرة وهي بريئة منها، موضحة أن الشخصية تمر بتحولات كثيرة، تدفعها إلى الانتقام من كل الناس التي تآمرت عليها.

أبطال مسلسل وعود سخية

ويشارك في بطولة مسلسل وعود سخية باقة كبيرة من النجوم البارزين، منهم، الفنانة حنان مطاوع، نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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