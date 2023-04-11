مني زكي تريند بعد مشهد المجلس الحسبي.. جدل على السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مشهد مني زكي فى المجلس الحسبي التريند، بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "تحت الوصاية" أمس، وأثار المشهد الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وبدأ المشهد برغبة حنان (منى زكي) في كسر الشهادات التي فتحها زوجها لأولادهما قبل وفاته، لكنها تتفاجأ بأنها ليست الوصية على أولادها، إذ يخبرها موظف المجلس الحسبي أن الوصاية تنتقل بعد وفاة الأب لجد الأولاد من أبيهم، وبالتالي إذا أرادت سحب هذه الأموال فلا بد أن يأتي الوصي لسحبها، وليست هي.

واستغربت حنان وطرحت تساؤلات تشغل بال كثير من النساء في المجتمع على أرض الواقع، حول سبب منعها من الوصاية على أولادها رغم أنها المسؤولة عنهم، قائلة: «وأنا أمهم مأقدرش يبقوا تحت وصايتي؟ ويبقوا تحت وصاية الجد إزاي؟ ده أنا أدرى واحدة هما محتاجين إيه.. يعني ولادي يبقوا وارثين وأنا مش عارفة أخد الفلوس دي علشان أصرف عليهم؟».

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى

عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "تحت الوصاية"، محاولة حنان (منى زكي)، أن تصرف شهادة ابنائها في البنك بعد وفاة والدهما، وتتفاجئ بإنها لابد وان تأخد اذن من المجلس الحسبي.

وعقب وصولها للمجلس الحسبي تتفاجئ ان بعد وفاة الاب، يصبح الجد هو الواصي على الابناء ويجب حضوره.

وتستعرض الحلقة سفر مها نصار، لشقيقتها حنان، ويحرص دياب على مراقباتها لمعرفة مكانها ولكنها تكتشف وتنجح في الهروب منه.

بينما يقوم أحمد خالد صالح، بطرد حنان من المنزل، نظرًا لعدم وجود أوراق رسمية معها، وتقترح عليها شقيقتها أن يقيموا بالمركب حتى تجد مكان تسكن به.

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