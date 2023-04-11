شاهد .. رانيا يوسف جابت من الاخر بفيديو رقص بلدي يجن العقل

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها وجمهورها بصور جديدة، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصور وهي ترتدي فستان شفاف في إطلالة جريئة أثارت جدل الجمهور.

وعلقت رانيا يوسف على الصور وكتبت :” البنات تريد فقط ان تتمتع بمرح”.

وأثارت صور رانيا يوسف جدل واسع من قبل الجمهور، الذي علق :” التاتوه بان يافنانة, هتتوبي امتة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي ترتدي هوت شورت في إطلالة جريئة أثارت جدل الجمهور.

وشن الجمهور هجوم ناري على رانيا يوسف بعد الصورة، حيث جاءت أبرز التعليقات :” دا مناسب لسن 10 سنين, نسيتي الهدوم, ال فضحانا في العالم كله”.

وفي وقت سابق، أشعلت الفنانة رانيا يوسف ضجة عارمة، الايام الاخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام