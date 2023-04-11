شكرا لقرائتكم خبر عن حزلقوم يرغب فى جعل المزاريطة نادى القرن.. وإبراهيم فايق: هتزعل الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حزلقوم "أحمد مكى" ضيفا مع الإعلامى إبراهيم فايق فى حلقة من حلقة برنامجه جمهور الثالثة، للتحدث عن فريق الشرابية للشرابات الذى يمتلكه خلال أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل الكبير أوى7.

وقال حزلقوم: "أنا بنى آدم على باب الله كل اللى عاوز أعمله، إنى أنهض بالفريق بتاع النادى بتاعى ويبقى فريق محترم وكويس وأبقى نادى القرن"، ليرد عليه إبراهيم فايق، قائلا: "يعنى الحلقة الوحيدة اللى هتطلعها معانا هتزعل الأهلاوية".









وأحضر إبراهيم فايق فاروق سماحة ضيفا معه في الحلقة غريم حزلقوم واتهمه على الهواء بأنه قام بإعطاء رشوة مالية لحكم المباراة.

وسخر فاروق وإبراهيم من خسارة فريق حزلقوم، وطلب فاروق سماحة من حزلقوم بالرهان عليه من جديد بمباراة ودية بعد شهر، ونتيجة الرهان سيكتب له النادي بيع وشراء،و لو خسر سيعطى له المزاريطة، لذلك رهن حزلقوم قرية المزاريطة، مما أغضب الكبير.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوى 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.