هل طلبت حلا شيحة العودة إلى التمثيل؟ .. أشرف زكي يجيب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:43 مساءً - علق نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي على إمكانية عودة الفنانة حلا شيحة إلى التمثيل، وذلك بعد أن ظهرت بدون حجاب في الفترة الأخيرة وبعد التصريحات التي خرجت بها سابقا عن أن الفن حرام وتبرؤها من مشاهدها في فيلم “مش أنا” مغ الفنان تامر حسني .

قال أشرف زكي في مقابلته مع المذيعة أميرة بدر في برنامجها “VIP”: “حلا شيحة بنتنا، هنموتها ولا إيه .. بنتنا هنعمل فيها إيه .. مرت بتجربة أو بتجارب، محدش فينا ما مرش بتجارب” .

تابع: “أنا قولت واتسألت قبل كده لو هي عايزة ترجع تمثل تاني، أنا مش هقدر اتكلم، لما تيجي اللحظة مش أنا اللي هاخد القرار، اللي هياخد القرار الأسرة الفنية كلها .. وحتى اللحظة دي متكلمتش في ده” .

وعن التصريحات السابقة لحلا شيحة عن الفن والتي أثارت أزمة داخل الوسط وهجوما وانتقادات ضدها، تحدث أشرف زكي قائلا: “أنا كنت منفعل جدا واتضايقنا إنها تقول الفن حرام، وأنا قولت خلاص مع السلامة، لكن قولت بعد كده لما هدينا إن لكل وقت حديث” .