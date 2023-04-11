شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 20 .. هل يخرج محمد رمضان من السجن بعد تفريغ الكاميرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة على شاشة قناة dmc مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20 بطولة النجم محمد رمضان، ومن المقرر أن تشهد الأحداث تصاعدًا كبيرًا، بعد دخول محمد رمضان السجن خلال الحلقة الماضية وحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة جلب مخدرات من الخارج، فضلا عن انتقام عائلة فتح الله منه ومن شقيقه وأسرته وسط حي السيدة زينب.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20، معرفة كيفية تبرئة جعفر (محمد رمضان) من تهمة المخدرات بعد تفريغ الكاميرات، ثم خروجه من السجن وعودته إلى أسرته، ومعرفة هل يبدأ جعفر انتقامه من عائلة فتح الله؟ وأن يأتي بحق شقيقه سيد (أحمد فهيم)، بعد زواج شوقي (منذر رياحنة) من وداد (جوري بكر).



جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

ويعرض مسلسل "جعفر العمدة" يومياً خلال شهر رمضان بشكل حصرى على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.