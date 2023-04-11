ليالي رمضان تحتفي بالخياط وتستكمل رواية السيرة الهلالية

ياسر رشاد - القاهرة - استمر الإقبال الجماهيري أمس على فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن البرنامج المركزى لوزارة الثقافة، والتي تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

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مقهى نجيب محفوظ ورواية السيرة

استكمل الراوي عز الدين نصر الدين روايته عن المواجهة بين أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة، حين رجع الزناتي مهزوما وأبو زيد منتصرا فقابله حسن ابن عمه وسأله ماذا رأيت في الحرب، فعدد له الهلالي بعض صفات قوة الزناتي، وتخلل السيرة باقة من الأغانى الشعبية والموال واختتمت بفقرة التحدي اليومية.

إضاءات.. في غياب الحديقة

عقدت ندوة ثقافية حول مناقشة كتاب "في غياب الحديقة.. حول متصل الزمان/ المكان في روايات نجيب محفوظ" للناقد الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي، أوضح خلالها أنه مقاربة لروايات نجيب محفوظ، وأنه تناول هذه الروايات من زاوية المتصل القائم على تفاعل هذين العنصرين الزمان والمكان، وأشار أن الكتاب يحتوى على سبعة فصول الأول علاقة الزمن الدوري وعلاقته بالزمن الخطى مثل "أولاد حارتنا"، "زقاق المدق" الذى ارتبط بالحرب العالمية الثانية، وبقية الفصول مرتبطة بالحنين إلى البيت القديم مثل "خان الخليلي" وعدم القدرة على الرجوع له، وهى مرتبطة بالخطوة الأولى والحب الأول، والثاني مرتبط بالطريق المرتبط بالزمان والمكان طريق الحب أو العدالة أو البحث، وفى الفصل الثالث يتصل بكل من زمكان اللقاء وزمكان العتبة ويقصد بالعتبة القرارات التي نأخدها في حياتنا أي من سنتزوج ومن نطلق، ويقف فى الفصل السابع عند بعض المفردات الزماكانية مثل البيت وحدوده والمشربية والسطح وخارج البيت والزقاق ونحن نحنٌ دائما للرجوع، أدار الندوة الشاعر مدحت العيسوي. والبرنامج تقوم على تنفيذه الإدارة العامة للنشر الثقافي.

واحة الشعراء

في برنامج "واحة الشعراء" شارك مجموعة من الشعراء بقصائدهم الشعرية منهم خالد حلمي، د. فوزي عبد الغفار، فارس خضر، فتحي نجم، أحمد سراج، أحمد راضي اللاوندي، فوزي محمد الصعيدي، أدار الأمسية الشاعر وليد فؤاد، بمصاحبة الفنان محمد عزت.

عطر الأحباب يحتفي بالشاعر الراحل محسن الخياط

أقيمت حلقة جديدة من برنامج "عطر الأحباب" عن الشاعر الغنائي الراحل محسن الخياط، تحدث فيها الكاتب يسري السيد، والذي أوضح خلال عرض سيرته الذاتيه أنه تعرف عليه فى أواخر سنة 1985 عندما كان يعمل في جريدة المساء وكان يعرفه كشاعر ولا يعلم عنه شيئا كإنسان أو صحفي، وهذا هو الجزء الخفي في شخصيته مشيرا أنه رجل مناضل، وأكد أنه شاعر ظلم ولم يأخد حقه في الكتابة عنه، فهو أحد الذين كتبوا أغاني وطنية غناها عبد الحليم حافظ منها "البندقية اتكلمت، ولفي البلاد ياصبية، والنجمة مالت على القمر"، و"ع اللي جرى" التى غنتها علية التونسية، ثم أصالة نصرى، كما عمل مديرا لمجلة الشاهد، إلى غيرها من معالم السيرة الذاتية والإبداعية للشاعر الراحل.

برنامجا "عطر الأحباب" و"واحة الشعراء" يقوم على تنفيذهما الإدارة العامة للثقافة العامة.

وقدمت فرقة التنورة التراثية عرضا فنيا تضمن عدة استعراضات وسط تفاعل وإقبال جماهيري على المسرح الكبير. ضمن برنامج الهيئة الفني الذي تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وفي ركن الطفل أقيمت عدة ورش فنية والحرف التراثية واكتشاف مواهب والمسابقات الثقافية للأطفال وذوي القدرات الخاصة نفذتها إدارة المواهب، وإدارة التمكين الثقافي، وإدارة الجمعيات الثقافية، بالإضافة إلى معرض لأحدث إصدارات قصور الثقافة من خلال الإدارة العامة للمكتبات والإدارة العامة للتسويق.