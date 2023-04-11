مواعيد عرض "جعفر العمدة" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور يوميًا عن مواعيد عرض مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والقنوات الناقلة.

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وتستعرضهم الوفد فى السطور الآتية:

هناك الكثير من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق عرض مسلسل جعفر العمدة وهى:

قناة دي إم سي dmc.

قناة دي إم سي دراما dmc drama.

قناة إم بي سي ون mbc 1.

قناة إم بي سي العراق mbc Iraq.

كذلك يمكنك متابعة حلقات المسلسل كافة في أي وقت على مدار اليوم على منصة شاهد ومنصة واتش ات.

ويعرض المسلسل على قناتي قناة dmc وdmc drama الساعة 7 مساءً.

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، إذ يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حيًا أو أصابه أى مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، إذ قال لهم إنه توفى منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه

قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستجرام قائلًا: "قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة".

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023:

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان، زينة، مي كساب، دعاء حكم، أحمد فهيم، إيمان العاصي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، النجم الأردني منذر رياحنة، عصام السقا، منة فضالي، عماد صفوت، أحمد داش، طارق النهري، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فتحي، وطارق الدسوقي.

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