وزيرة الثقافة تُعلنُ نتائج ‏جائزة الدولة ‏للمبدع الصغير فى دورتها ‏الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - ‎ ‎أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏أسماء ‏الفائزين بالدورة ‏الثالثة ‏لجائزة ‏الدولة ‏للمبدع ‏الصغير ‏لعام 2023‏، ‏والتي ‏تُقام ‏برعاية ‏‏حرم رئيس ‏الجمهورية ‏انتصار ‏السيسي، ‏والتي ‏يُنظمها ‏المجلس ‏الأعلى ‏للثقافة، ‏بأمانة الدكتور ‏هشام ‏عزمي.

جاء ذلك ‏خلال وقائع المؤتمر ‏الصحفي الذي أقيم في قاعة المؤتمرات ‏بالمجلس الأعلى بحضور اعضاء اللجنة العليا للجائزة.‏

قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير:



إذْ جاءت قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

لعام 2023 كالآتي:



فرع القصة:

الفئة العمرية الأول:

• جمانة سامح محمد سالم عبدالحي (شمال سيناء)

• زينب شريف رضوان عبدالحميد (الجيزة)



الفئة العمرية الثانية:

• أنطونيوس أسعد عيد أسعد مسعد (المنيا)

• طارق على إبراهيم إسماعيل الحوفي (القاهرة)



فرع الشعر:

الفئة العمرية الأولى:

• على محمد عبدالحليم أحمد عوض (دمياط)

• يحيى محمد عبدالرؤوف عبدالرؤوف (بورسعيد)



الفئة العمرية الثانية:

• ندى السيد السيد عبدالهادى الطنطاوى (الدقهلية)

• يحيى عايد عباس فرغلي (الشرقية)



فرع التأليف المسرحي:



الفئة العمرية الأولى:

• أحمد الحسين أحمد محمد فهمي عمارة (القاهرة)

• أيوان هانى زكريا إبراهيم إسماعيل (الجيزة)



الفئة العمرية الثانية:

• شمس أحمد سيد سليمان (بنى سويف)

• على أيمن على خميس بيصار (الإسكندرية)



فرع الرسم:



الفئة العمرية الأولى:

• جنى سامح محمد الخالد سليمان (القاهرة)

• شهد عمرو نبيل جمعة (بورسعيد)



الفئة العمرية الثانية:

• حسام الدين أحمد محمد سالم (الإسكندرية)

• فيروز شريف حسين محمد البشلاوي (القاهرة)



فرع العزف:



الفئة العمرية الأولى:

• سما عبدالله أسامة عبدالعال أحمد (الكمان) (الجيزة)

• مازن محمد علاء الدين سعد زغلول (البيانو) (الجيزة)



الفئة العمرية الثانية:

• طارق أشرف حنفى حسن (الكمان) (الجيزة)

• نور محمد عبدالفتاح إبراهيم (الكمان) (الجيزة)



فرع الغناء:



الفئة العمرية الأولى:

• ساندرا عماد منير عطية غطاس (القاهرة)

• عمر مراد سامى أبوالمحاسن (الغربية)



الفئة العمرية الثانية:

• أحمد محمود إبراهيم محمد قاسم (القاهرة)

• ملك محمد فتحى عبدالحميد (الإسماعيلية)



فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية:



الفئة العمرية الأولى:

• عمر مصطفى نشأت سيد محمد (الإسكندرية)

• معاذ عادل على عبدالجواد رمضان (البحيرة)



الفئة العمرية الثانية:

• شيماء محمد أحمد عبدالسيد (الإسكندرية)

• يوسف أحمد منصور جمعة فرج (الإسكندرية)



فرع الابتكارات العلمية:



الفئة العمرية الأولى:

• عهد عمرو عادل محمد خطاب (الإسكندرية)

• كاراس أشرف منير حكيم غبريال (الدقهلية)



الفئة العمرية الثانية:

• سما وائل سعد عبدالرسول بكر (الإسكندرية)

• يوسف محمود محمود حسن (بنى سويف)



"نيفين الكيلاني" رعاية المتميزين من المتقدمين للجائزة:



وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية على رعايتها الكريمة لجائزة الدولة للمبدع الصغير منذ انطلاقها، كما تقدمت بالشكر والتقدير لجميع الفائزين وأعضاء اللجنة العليا وأعضاء لجان التحكيم والأمانة العامة للجائزة.

أضافت وزيرة الثقافة: "تأتي هذه الجائزة تتويجًا لجهود وزارة الثقافة المصرية إزاء تفعيل مستهدفات الدولة التنويرية باكتشاف ورعاية وصقل قدرات أبنائنا المبدعين، مؤكدةً استمرار هذه الرعاية، إذْ لن يتوقف رعاية الوزارة للفائزين فحسب بل ستمتد للمواهب المتميزة التي تقدَّمت وستمتد الرعاية لتشمل تفعيل مشاركتهم بأنشطة وفعاليات الوزارة بشكل مستمر، كما أعلنت وزيرة الثقافة أن توزيع جوائز الفائزين سيكون من خلال حفل كبير يجري الإعداد له بما يحقق تكريمهم بالشكل اللائق بمواهبهم الإبداعية المتفردة".



هشام عزمي: جائزة الدولة للمبدع الصغير علامة بارزة في تاريخ الثقافة المصرية



قال الدكتور هشام عزمي : "لقد أضحت

جائزة الدولة للمبدع الصغير الفريدة في نوعها علامة بارزة فى تاريخ الثقافة المصرية من خلال تكريم مبدعيها من الأطفال والنشء، هذه الجائزة التي تُكرس ما ورد في رؤية مصر 2030 فى بناء الإنسان، كما تؤكد دور القوى الناعمة فى بناء هذا الإنسان، وترسيخ هويته المصرية، إذْ تهدف إلى رعاية وتشجيع النشء تطبيقًا لنصوص دستورها الذي يمنح الحق لكل مواطن فى الثقافة وحرية الإبداع".جدير بالذكر أن الجائزة شملت فى دورتها الثالثة هذا العام 2023 عددًا من الفروع تحت مجالات الأدب والفنون والتطبيقات الإلكترونية والعلمية:- هي "فى مجال الأدب (القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، وفى مجال الفنون (الرسم، العزف على البيانو والكمان، الغناء)، وفى مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية)".إذْ تقدم للمنافسة على الجائزة 10084 متسابقًا من 27 محافظة طبقًا للمرحلتين العمريتين وهما: "الفئة العمرية الأولى من سن 5 سنوات إلى 12 سنة، إذْ بلغ عدد المتقدمين بها من الذكور 1871، وعدد المتقدمين من الإناث 3334، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 سنة إلى 18 سنة، بلغ عدد المتقدمين الذكور 1616، وعدد المتقدمين إناث 3263".كما تم رصد أعداد المتقدمين من جميع محافظات مصر وجاءت كالآتى: "أسيوط (3446)، الوادى الجديد (747)، الجيزة (732)، القاهرة (679)، الإسكندرية (653)، بورسعيد (379)، الدقهلية (339)، القليوبية (282)، البحيرة (272)، دمياط (230)، الغربية (226)، المنيا (225)، الشرقية (196)، الفيوم (190)، سوهاج (184)، بنى سويف (164)، الإسماعيلية (139)، قنا (160)، أسوان (114)، البحر الأحمر (121)، المنوفية (138)، شمال سيناء (88)، كفر الشيخ (159)، السويس (80)، جنوب سيناء (77)، مطروح (40)، الأقصر (24)".يُذكر أن الجائزة تُقام للدورة الثالثة على التوالي، تحت رعاية ‏السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية جائزة ‏الدولة للمبدع الصغير، وتستهدف المبدعين من الأطفال ‏والنشء من سن 5 إلى 18 عامًا، وتهدف الجائزة للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏