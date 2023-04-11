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بطولة مسلسل رعب شهير.. كيم كاردشيان تدخل عالم التمثيل

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القاهرة - سامية سيد - تتجه نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان إلى التمثيل فى الموسم المقبل من مسلسل "American Horror Story"، وهو قصة رعب أمريكية، ستعرض على شبكة (إف.إكس) التليفزيونية.

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وكشف المنتج الأمريكى رايان مورفى أن كارداشيان ستلعب دور البطولة مع إيما روبرتس فى الموسم الـ12 من مسلسل الرعب المأخوذ من رواية "ديليكت كونديشن" (حالة حساسة) التى من المقرر أن تطرح فى الأسواق فى أغسطس.

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وتستند الرواية إلى قصة مثيرة حول امرأة مقتنعة بأن هناك شخصية شريرة تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن حملها لن يرى النور أبدا، بحسب الإعلانات المنتشرة عبر الإنترنت.

وذكر مورفى، فى بيان حسبما ذكر موقع ديلى ميل، أن مؤلفة المسلسل هالى فايفر خصصت "دورا شيقا وممتعا ومرعبا لكيم، سيكون هذا الجزء من السلسلة غير متوقع، ولن يشبه أى شىء كتبناه قبل ذلك".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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